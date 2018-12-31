СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-31T11:49:37+03:00

Она начнет действовать с 1 января

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Пригородный автобусный маршрут №113д изменит схему движения в Барнауле.

По данным пресс-центра администрации краевой столицы, изменения вступят в силу со вторника, 1 января 2019 года.

- Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок города Барнаула, - говорят в мэрии.

Таким образом, с завтрашнего дня автобусы будут ходить от поселка Березовка до поселка Научный городок. В связи с этим, меняется график работы маршрута №117э «Докучаево – Новомихайловское кладбище». Теперь он будет ходить круглогодично.

Расписание движение автобуса №113д:

Отправление с конечного остановочного пункта «п.Березовка»: 7.00, 8.25, 11.20, 13.10, 16.10, 18.00.

Отправление с конечного остановочного пункта «п.Научный Городок»: 7.30, 10.25, 12.15, 15.15, 17.05, 18.30.

Маршруты действуют ежедневно.

Расписание движения маршрута №117э:

Отправление с конечного остановочного пункта «Докучаево»: 8:40, 10:03, 11:33, 13:33.

Отправление с конечного остановочного пункта «Новомихайловское кладбище»: 9:20, 10:50, 12:20, 14:20.

Данное расписание действует во все дни, кроме понедельника и вторника.