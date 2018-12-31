Автобусный маршрут №113д изменит схему движения
Пригородный автобусный маршрут №113д изменит схему движения в Барнауле.
По данным пресс-центра администрации краевой столицы, изменения вступят в силу со вторника, 1 января 2019 года.
- Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок города Барнаула, - говорят в мэрии.
Таким образом, с завтрашнего дня автобусы будут ходить от поселка Березовка до поселка Научный городок. В связи с этим, меняется график работы маршрута №117э «Докучаево – Новомихайловское кладбище». Теперь он будет ходить круглогодично.
Расписание движение автобуса №113д:
Отправление с конечного остановочного пункта «п.Березовка»: 7.00, 8.25, 11.20, 13.10, 16.10, 18.00.
Отправление с конечного остановочного пункта «п.Научный Городок»: 7.30, 10.25, 12.15, 15.15, 17.05, 18.30.
Маршруты действуют ежедневно.
Расписание движения маршрута №117э:
Отправление с конечного остановочного пункта «Докучаево»: 8:40, 10:03, 11:33, 13:33.
Отправление с конечного остановочного пункта «Новомихайловское кладбище»: 9:20, 10:50, 12:20, 14:20.
Данное расписание действует во все дни, кроме понедельника и вторника.