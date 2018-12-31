2018-12-31T10:09:38+03:00
Происшествия

28 человек тушили частный дом в Барнауле

Они потушили его менее чем за полчаса
Анна СЕМИНА
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За прошедшие сутки в крае произошло 12 пожаровЗа прошедшие сутки в крае произошло 12 пожаровФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле произошел страшный пожар в частном жилом доме. Его тушили 28 огнеборцев.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю сообщают, что звонок на пульт дежурного поступил в 2.03 ночи по местному времени. Пожар произошел в Центральном районе Барнаула. На тушение направили 28 человек личного состава и семь единиц техники.

- В 2.23 пожар был локализован, а в 2.26 ликвидирован полностью, - уточняют в ведомстве.

Еще один пожар произошел под утро в здании сельхозназначения в Павловском районе. Возгорание там было менее интенсивным. С огнем справились пять человек личного состава и две единицы техники.

- Тушение продлилось менее получаса, - добавляют в региональном главке.

В целом за прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 12 техногенных пожаров. Горели частные жилые дома в городе Барнауле, в Яровом, в Волчихинском, Усть-Калманском, Калманском и Егорьевском районах, а также баня и надворные постройки в Барнауле, сауна в Камне-на-Оби и автомобиль в Смоленском районе.

На ликвидации были задействованы 136 человек личного состава и 40 единиц техники.

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