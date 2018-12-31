Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-31T09:35:57+03:00

Он пожелал мира, гармонии и взаимопонимания

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Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил жителей Алтайского края с Новым годом.

- Наступающий праздник полон ожиданий перемен, исполнения заветных желаний и устремлений. Определяя ориентиры на будущее, мы оглядываемся назад, восстанавливаем в памяти события уходящего года, отмечаем, что удалось достичь и какие планы еще предстоит осуществить, - говорится в обращении.

По его словам, самым главным политическим событием 2018-го стали выборы президента России. А еще этот год открыл новый этап в развитии сибирской науки. Несмотря на все сложности с погодой, аграрии смогли собрать отличный урожай.

- В наступающем году нам предстоит воплощать задуманное. Убежден, что совместными усилиями, используя все свои резервы и возможности, веря в собственные силы, мы способны изменить ситуацию к лучшему! – говорит Сергей Меняйло.

Пользуясь случаем он пожелал сибирякам, чтобы в наступающем году в каждом доме царили мир, гармония и взаимопонимание.

- Крепкого здоровья, счастья и любви вам и вашим близким! Успехов, ярких побед и свершений! – добавляет полпред.