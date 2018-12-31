Жительница Барнаула продавала дом, но попала на мошенников

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-31T09:18:36+03:00

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Жительница Барнаула, пытавшаяся через интернет продать дом, стала жертвой мошенников.

Потерпевшая рассказала в полиции, что вскоре после того, как она разместила объявление, ей позвонил мужчина и сказал, что заинтересовался ее предложением и готов внести предоплату на ее банковскую карту.

- Деньги действительно пришли, но потом мужчина сообщил, что в спешке перевел больше денег, чем требовалось, - говорят в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Собеседник попросил вернуть часть суммы и подсказал женщине как это сделать через банкомат. В итоге потерпевшая сама выдала незнакомцу все «явки и пароли», с помощью которых он получил доступ к счету. С него мошенник снял 315 тысяч рублей.

Чтобы исключить подобные инциденты, в полиции еще раз напоминают: не стоит сообщать неизвестным лицам данные банковской карты – пароли и специальные коды.