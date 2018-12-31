2018-12-31T08:33:28+03:00
Происшествия

Парень разбил дверь в финансовый университет в Барнауле

После этого он ушел в сторону площади Сахарова
Анна СЕМИНА
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Неизвестный молодой человек разбил дверь в финансовый университет в Барнауле. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря.

Как рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», «нападение» на вуз произошло около полуночи. Молодой человек подошел к двери здания на проспекте Ленина, 54, разбил стекло, а после чего ушел в сторону площади Сахарова.

Очевидцы сообщают и приметы злоумышленника: на вид лет 20-25, рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет во все темное.

В целом за последние дни число различных хулиганств и разбоев заметно возросло. Так накануне неизвестный молодой человек в домашних тапочках напал на старушку в районе частного сектора на улице Гоголя. Он ударил ее и отобрал сумку, в которой находились 900 рублей. После чего сбежал.

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