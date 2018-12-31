2018-12-31T08:04:38+03:00
Происшествия

Неизвестный срубил елку в Барнауле

Это не единичный случай
Анна СЕМИНА
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Неизвестный злоумышленник спилил в Барнауле новогоднюю ель.

Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, в ночь на 31 декабря, около четырех часов утра во дворе дома по адресу проспект Энергетиков, 10 неизвестный срубил установленную наряженную ёлку высотой около 2 метров.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай. Участники группы рассказывают, что этой же ночью кто-то спилил 15-летнюю елочку во дворе дома по улице Новороссийской, 5.

Судя по всему, кто-то пожалел денег на покупку елки. Хотя цены на них в этом году волне консервативные. Можно найти и деревце за одну тысячу рублей. Тем более всем известно, что 31 декабря стоимость еще падает. И тем не менее, некоторые барнаульцы идут на преступление.

Напомним, ровно год назад в краевой столице уже происходили подобные инциденты. Так незадолго до Нового года неизвестный украл из двора дома по улице Антона Петрова, 254 наряженную елку. Причем стащил ее уже на следующее утро, после того как ее установили.

Злоумышленника вычислили по записям с камер наблюдения. Оказалось, что воришка живет в этом же доме. Причем на момент «задержания», он успел отпилить деревце под высоту потолка в своей квартире.

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