2018-12-31T07:42:50+03:00
Общество

Новогодняя дискотека под открытым небом пройдет в Барнауле

Она пройдет с 1 до 3 ночи
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января в Барнауле состоится дискотека под открытым небом.

Танцевальная программа «12 месяцев!» состоится на главной площади Барнаула – на площади Сахарова. Организаторы подготовили танцевальные и вокальные номера, а также конкурсы. Дискотека начнется в 1 ночи и продлится о 3 ночи.

Все это время горожан будут развлекать студенты Алтайского государственного института культуры, занимающиеся под руководством Михаила Тумашова.

Это отличный повод не сидеть дома, а провести праздник со своими родными и близкими на свежем воздухе, тем более что погода благоволит этому. Согласно прогнозу, сегодня, 31 декабря, днем в Барнауле будет около нуля, в вот в новогоднюю ночь будут комфортные -1…-4. Местами будет идти снег, а ветер будет дуть южного и западного направлений и не более 2-3 метров в секунду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло поздравил жителей Алтайского края с Новым годом
Жительница Барнаула продавала дом, но попала на мошенников
Парень разбил дверь в финансовый университет в Барнауле
Неизвестный срубил елку в Барнауле
Прибавление произошло в барнаульском зоопарке в преддверии Нового года
Парень в домашних тапочках ограбил бабушку в Барнауле
«Скорая» сбила человека в Барнауле
Самый дешевый бензин в СФО реализуют в Алтайском крае
«Рождественская гонка» по биатлону пройдет в Змеиногорске
26-летнюю мошенницу задержали в Барнауле
Особый режим работы начался у служб жизнеобеспечения Алтайского края
Барнаулец трижды был осужден за управление машины в пьяном виде
Почти полсотни новых домов построили в Алтайском крае в 2018 году
Новогодний Барнаул сняли с высоты птичьего полета
Пожар случился в поселке Авиатор