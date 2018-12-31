Новогодняя дискотека под открытым небом пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-31T07:42:50+03:00

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В Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января в Барнауле состоится дискотека под открытым небом.

Танцевальная программа «12 месяцев!» состоится на главной площади Барнаула – на площади Сахарова. Организаторы подготовили танцевальные и вокальные номера, а также конкурсы. Дискотека начнется в 1 ночи и продлится о 3 ночи.

Все это время горожан будут развлекать студенты Алтайского государственного института культуры, занимающиеся под руководством Михаила Тумашова.

Это отличный повод не сидеть дома, а провести праздник со своими родными и близкими на свежем воздухе, тем более что погода благоволит этому. Согласно прогнозу, сегодня, 31 декабря, днем в Барнауле будет около нуля, в вот в новогоднюю ночь будут комфортные -1…-4. Местами будет идти снег, а ветер будет дуть южного и западного направлений и не более 2-3 метров в секунду.