Прибавление произошло в барнаульском зоопарке в преддверии Нового года

СЕГОДНЯ 05:33 2018-12-31T05:33:14+03:00

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Буквально за день до наступления Нового года в барнаульском зоопарке произошло очередное прибавление.

На своей появились маленькие нутрии. Руководство «Лесной сказки» не скрывает своей радости от произошедшего.

zoo22.ru Прибавление в семействе нутрий

- Вот такой букет счастья подарили нам к новому году семья нутрий. Целых девять малышей принесла наша девочка. Ну чудо же?! – пишут они на своей странице в Instagram.

Малыши и вправду очень милые. Особенно красиво переливается их шерстка. Пока что маленькие нутрии не отходят от своей мамы. Какова их дальнейшая судьба – в зоопарке пока не уточняют.

- Как классно поздравили с Новым годом! Пусть растут здоровенькими малыши, а Вам удачи, успехов в работе. Пусть у Вас все будет в шоколаде, - пользуясь случаем, подписчики поздравляют с праздниками.

Кстати, 2 января в «Лесной сказке» пройдет праздник в честь наступившего нового года. Гостей ждет ароматное чаепитие с печеньем. Начало в 12.00.

- В программе веселье и смех. Танцы и песни, - говорят организаторы.