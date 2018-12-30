2018-12-30T15:33:50+03:00
Происшествия

Парень в домашних тапочках ограбил бабушку в Барнауле

Он отобрал у нее сумку
Анна СЕМИНА
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Отличительная черта грабителя - домашние тапочкиОтличительная черта грабителя - домашние тапочкиФото: Анна СЕМИНА
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В воскресенье, 30 декабря, в Барнауле неизвестный парень в домашних тапочках ограбил бабушку.

О произошедшем стало известно из паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Подписчики рассказывают, что нападение произошло около 14.20 на улице Гоголя, в районе дома №206.

- Парень ударил бабушку и забрал ее сумку, в которой находились деньги в сумме 900 рублей, - говорится в сообщении.

Известны и кое-какие приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Был одет не по погоде - в красную олимпийку, черные спортивные штаны и домашние тапочки. Единственный теплый предмет скромного гардероба – темная вязанная шапка.

Не исключено, что молодой человек живет в том районе. Там как раз стоят исключительно частные дома. Наверняка уйти далеко в домашних тапочках и без куртки он не мог.

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