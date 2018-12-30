«Скорая» сбила человека в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-30T15:01:44+03:00

За неделю это не первая авария в данном районе

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В воскресенье, 30 декабря, в Барнауле машина «скорой помощи» сбила человека. Авария произошла утром.

Как рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 8.30 утра на улице Мамонтова во Власихе.

- "Скорая помощь" сбила пешехода, а потом снесла дорожный знак и рекламную конструкцию. Какие травмы получил пешеход не известно, - говорят очевидцы.

Между тем, они уверенно заявляют, что знают причину, по которой произошла эта авария.

- А виной всему гололёд и колея. По данному вопросу неоднократно обращались в администрацию Индустриального района, а дорогу как не чистили, так и не чистят. Пешеходную дорожку тоже не чистят и приходится пешеходом бегать там, где придётся, - сетуют местные жители.

По их словам, это уже третий инцидент за неделю и дорожные службы по-прежнему на это никак не реагируют.

- Пожалуйста, приведите в порядок дороги и тротуары с остановками в нормальное состояние, - уже буквально крик души озвучивают жители пригорода Барнаула.