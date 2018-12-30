Самый дешевый бензин в СФО реализуют в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-30T13:46:28+03:00

За предпоследнюю неделю декабря цены в среднем почти не менялись

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Росстат обнародовал данные по стоимости на топливо. Алтайский край находится в лидерах по цене за ГСМ не только в Сибирском федеральном округе, но и в России в целом.

По данным пресс-службы регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, индекс средних потребительских цен на горюче-смазочные материалы в регионах России показывает, что стоимость жидкого топлива в Сибирском федеральном округе остается одной из самых низких. При этом Алтайский край в лидерах по этому показателю.

- По состоянию на 24 декабря среди регионов СФО Алтайский край занимает первое место по минимальной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки Аи-95 и пятое место по бензину марки Аи-92, — говорится в сообщении профильного ведомства.

Ранее Росстат сообщал, что за предпоследнюю неделю декабря цены на бензин в России практически не менялись, а вот стоимость дизеля выросла на 0,1%.