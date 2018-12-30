«Рождественская гонка» по биатлону пройдет в Змеиногорске

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-30T13:16:57+03:00

А в Барнауле состоится перенесенная гонка

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В Змеиногорске Алтайского края на новогодних выходных состоится спортивный праздник – «Рождественская гонка» по биатлону на призы главы администрации района.

Как сообщает издание «Змеиногорский вестник», соревнования пройдут с 4 по 6 января. Состязания состоятся на местном биатлонном стрельбище.

- Начало соревнований 5 января в 11 часов, именно во столько спортсмены выйдут на старт в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами, - сообщает источник информации.

Спринт состоится 6 января. После его завершения спортсменов и гостей ждет торжественная церемония награждение победителей и призеров.

Помимо этого на январь перенести и краевые соревнования по биатлону «Кубок Победы». Изначально они должны были состояться 21−23 декабря в Барнауле. По решению организаторов розыгрыш медалей состоится 7−8 января. Место проведения прежнее - лыжно-биатлонный комплекс АУОР.