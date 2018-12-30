26-летнюю мошенницу задержали в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-30T11:18:06+03:00

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Полицейские Индустриального района Барнаула задержали 26-летнюю девушку, которую подозревают в мошенничестве.

Согласно предварительной информации, девушка предоставила в микрофинансовую организацию ложные документы и сведения и по ним получила кредит. Ущерб составил более 24 тысяч рублей. Сразу опознать обман сотрудники не смогли. А когда это произошло – они незамедлительно обратились в полицию.

Подозреваемую задержали. Против нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Девушке грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до четырех месяцев.

Зачем мошеннице понадобились деньги – не уточняется.

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