Особый режим работы начался у служб жизнеобеспечения Алтайского края

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-30T08:49:24+03:00

Он будет действовать в период новогодних выходных

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С 30 декабря по 9 января службы жизнеобеспечения Алтайского края будут работать в усиленном режиме.

Как сообщают в правительстве региона, в частности круглосуточную службу будут нести специалисты Минстроя Алтайского края. Они следят за работой объектов жизнеобеспечения и координацией действий специальных служб в случае возникновения аварийных ситуаций.

Помимо этого составлен график дежурств глав муниципальных образований, жилищно-коммунальных организаций и предприятий.

- Аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности. У них все необходимое оборудование, материалы и транспорт, - добавляют в правительстве.

Для исключения различных инцидентов, полицейские в маршруты патрулирования включили посещение отопительных котельных.

Для обеспечения бесперебойной работы сформирован нормативный запас угля - 142 тысячи тонн. Также имеется резервный запас. Помимо этого сформирован запас труб на случай порывов, а также насосов, котлов и многое другое.

Круглосуточная горячая линия по вопросам тепло-, водоснабжения жителей Алтайского края: 8-800-350-14-05.