Барнаулец трижды был осужден за управление машины в пьяном виде

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-30T07:58:47+03:00

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Автомобилист из Барнаула трижды был осужден за вождение в пьяном виде и в последний раз ему дали реальный срок.

В уголовном деле говорится, что на момент последнего задержания у мужчины уже было две судимости по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения». Однако это его никак не останавливало. Он снова сел за руль будучи подшофе. Точно неизвестно куда он направлялся, однако, как установило следствие, он успел проехать от своего дома на улице Попова до въезда в Барнаул со стороны Нового моста через реку Обь, то есть более 15 километров.

- При задержании сотрудниками полиции мужчина попытался скрыться с места совершения преступления, - также добавляют в прокуратуре Алтайского края.

На очередном суде гособвинитель настаивал, что необходимо назначить реальное лишение свободы. Ранее же злостному нарушителю давали восемь месяцев условно с испытательным сроком в один год.

В последний раз суд принял сторону обвинения. Он также пришел в выводу, что предыдущее наказание оказалось недостаточным. Таким образом, барнаулец получил один год, причем проведёт он его в колонии строгого режима. Вдобавок к этому его лишили прав на три года.

- Мужчина был взят под стражу в зале суда, - добавляют в пресс-службе прокуратуры.