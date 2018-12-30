Почти полсотни новых домов построили в Алтайском крае в 2018 году
За прошедший 2018 год на территории Алтайского края построили и ввели в эксплуатацию 49 многоэтажных жилых домов.
Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления строительства и территориального планирования Минстроя Алтайского края Игорь Спивак.
По его словам, на начало года на территории края на разных этапах строительства насчитывалось 130 многоквартирных дома и еще почти 11 тысяч частных домов. Общая площадь жилья составляла более двух миллионов «квадратов». Только за период с января по ноябрь застройщики возвели почти 11,5 тысячи новых квартир общей площадью 660,6 тысячи квадратных метров.
- Это на 49,8% больше аналогичного периода прошлого года, - говорят в Минстройтрансе.
Что касается сданного жилья, то это 424 тысячи квадратных метров. Как правило, жители края покупают квартиры с привлечением кредитных средств. Только за последние десять лет было выдано 116 тысяч ипотечных займов на сумму 129 миллиардов рублей. Из них в этом году - 22,2 тысячи кредитов на сумму более 31,4 миллиарда рублей.