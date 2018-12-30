Новогодний Барнаул сняли с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 05:49 2018-12-30T05:49:54+03:00

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Барнаулец Антон Мелёшкин снял с высоты птичьего полета новогодний город и опубликовал видео в сети.

В частности Антон снял с квадрокоптера самый центр города – площадь Октября. Сейчас там располагается светящаяся конструкция - фонтан. Его установили специально к празднованию Нового года.

Новые световые конструкции на Площади Октября (Barnaul22).Автор: Антон Мелёшкин

Этот «фонтан» состоит из трех элементов: центрального высотой семь метров и диаметром восемь метров и двух боковых спиралевидных.

- Пиксельная подсветка конструкции способна динамично менять графический рисунок, она управляется с помощью компьютерной программы, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

По словам разработчиков, на изготовление всей конструкции ушло более 25 тысяч светодиодных пикселей и около двух тонн металла.

Пользователи интернета, увидев эту красоту с высоты, сравнили конструкцию с шоу фонтанов в Дубае.