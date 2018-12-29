Пожар случился в поселке Авиатор
Пожар случился в барнаульском поселке Авиатор в субботу, 29 декабря. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул22», загорелся дома на улице Дружбы.
Пожар случился в поселке Авиатор.
На месте работают пожарные. О пострадавших не известно.
- Только что был там, дом выгорел почти весь. Печально, - рассказал житель Барнаула Константин Красовчук.
По словам очевидцев, дом горел всего минут 20. Что стало причиной пожара, также не известно. Не исключено, что это неосторожное обращение с огнем.
- Для многих праздник немыслим без запуска салютов и ракет. Но стоит помнить, что неправильное обращение с пиротехникой влечет за собой травмы, ожоги и пожары. Старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих сертификаты качества. При запуске салютов, придерживайтесь рекомендаций, указанных на упаковке. Не стоит запускать салюты вблизи строений, разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки, пытаться повторно запустить «несработавшее» изделие, - предупреждают в краевом управлении МЧС.