29 Дек. 20:02 2018-12-29T20:02:47+03:00

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Пожар случился в барнаульском поселке Авиатор в субботу, 29 декабря. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул22», загорелся дома на улице Дружбы.

Пожар случился в поселке Авиатор.

На месте работают пожарные. О пострадавших не известно.

- Только что был там, дом выгорел почти весь. Печально, - рассказал житель Барнаула Константин Красовчук.

По словам очевидцев, дом горел всего минут 20. Что стало причиной пожара, также не известно. Не исключено, что это неосторожное обращение с огнем.

- Для многих праздник немыслим без запуска салютов и ракет. Но стоит помнить, что неправильное обращение с пиротехникой влечет за собой травмы, ожоги и пожары. Старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих сертификаты качества. При запуске салютов, придерживайтесь рекомендаций, указанных на упаковке. Не стоит запускать салюты вблизи строений, разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки, пытаться повторно запустить «несработавшее» изделие, - предупреждают в краевом управлении МЧС.