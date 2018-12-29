2018-12-29T13:06:09+03:00
Происшествия

Таксист столкнулся с грузовиком в Барнауле

Пострадали два человека
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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Авария с участием службы такси и грузовиков произошла в Барнауле утром в субботу, 29 декабря.

Как рассказывают очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествии произошло ранним утром на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина. Легковушка «догнала» грузовик. Судя по всему, скорость у автомобиля такси была приличной, так как иномарка поучила сильные повреждения – оторван бампер, разбиты фары и другие элементы, смят капот.

В городской ГИБДД сообщают, что авария произошла 6.10 на проспекте Красноармейском, 18. Столкнулись Toyota Corolla и грузовой автомобиль Volvo.

По предварительной информации, травмы получили два человека. Оба находились в легковушке. На месте происшествия работали экипажи ДПС.

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