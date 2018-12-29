На Алтае родители получат январское пособие на детей в декабре

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-29T10:50:14+03:00

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В Алтайском крае родители детей до полутора лет получат январские выплаты до нового года. В регионе на них могут рассчитывать 26,4 тыс. человек.

- В соответствии с законодательством выплаты за декабрь должны были произойти с 1 по 15 января. Но после передачи в Фонд обязательств по выплате пособий в рамках проекта «Прямые выплаты» установилась традиция выплачивать декабрьское пособие перед праздниками, - рассказали в краевом Фонде социального страхования.

При этом в алтайском отделении фонда обращают внимание, что следующая выплата (за январь) произойдет только в феврале. Информацию о точных сроках перечисления пособия можно узнать на сайте регионального отделения в разделе «Объявления». При возникновении вопросов по выплате пособия вы можете обратиться на «горячую линию» проекта «Прямые выплаты».

За год в общей сложности было выплачено почти 1,5 млрд рублей. Причем 66% от выплаченной суммы пришлось на пособия по уходу за вторыми и последующими детьми.