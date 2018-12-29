2018-12-29T10:49:53+03:00
Происшествия

Житель Новоалтайска попался на незаконной рубке сосен

Ему грозит многомиллионный штраф, либо тюремный срок
Анна СЕМИНА
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Срубленная соснаСрубленная соснаФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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43-летний житель Новоалтайска попался на незаконной рубке сосны. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

Его задержали сотрудники уголовного розыска по Первомайскому району, а также бойцы Росгвардии. По предварительным данным мужчина успел спилить 31 сосну, на участке, расположенном между селами Зудилово и Боровлянка.

- Задержанный рассказал, что у него был заключен договор на санитарную очистку леса вдоль железнодорожной линии, однако рубку он производил не только там, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Причем стоит отметить, что причастными к рубке могут быть и другие лица. У подозреваемого изъяли пять бензопил и автомобиль «Урал» с сортиментами сосны. Сумма ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составляет более одного миллиона рублей.

По данному факту завели уголовное дело. Подозреваемому грозит многомиллионный штраф, либо лишение свободы на срок до семи лет.

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