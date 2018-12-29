Барнаулец угрожал убийством своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-29T10:07:05+03:00

К счастью, дальше угроз не пошло Фото: Анна СЕМИНА

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Полицейские Барнаула задержали местного жителя, который угрожал убийством своей возлюбленной.

- В дежурную часть позвонила 28-летняя девушка. Она рассказала, что ей угрожали убийством. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что ссора произошла между сожителями. Они сидели дома и выпивали. В какой-то момент началась истерика. Мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать убийством своей возлюбленной.

В итоге дебошира задержали и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

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