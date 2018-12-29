2018-12-29T10:06:54+03:00
Общество

Новогодние подарки, тепло и заботу подарили алтайские энергетики маленьким жителям края

САПОЖКОВА Александра
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По собственной инициативе сотрудники филиала «Алтайэнерго» приобрели подарки для тех детей, которые нуждаются во внимании. Вместе с благотворительным фондом «Облака» они поздравили с Новым годом пациентов некоторых лечебных учреждений, воспитанников социальных центров, приюта «Солнышко».

- Наша, уже можно сказать, дружба с ребятами из «Алтайэнерго» имеет самые положительные результаты, – делится впечатлениями директор благотворительного фонда «Облака» Миля Семененко. – Это замечательно, что есть инициативные люди, которые могут просто позвонить и сказать: «Есть большое количество новогодних подарков, мы хотим отдать их тем, кому они очень нужны. Помогайте!» Так мы и познакомились.

А в Камне-на-Оби новогодние сладкие поздравления от энергетиков получили юные спортсмены – участники турнира по греко-римской борьбе. Это тоже уже стало доброй традицией. Энергетики поддерживают участников турнира, который является ежегодным.

- Наши отношения с федерацией спортивной борьбы города Камня-на-Оби носят постоянный характер. Всегда оказываем посильную помощь, как в организации турнира, так и в проведении церемонии награждения победителей, – рассказал директор производственного отделения Северные электрические сети филиала «Алтайэнерго» Александр Годунов.

А накануне новогодних каникул энергетики побывали во многих учебных и социальных учреждениях не только со сладкими подарками. Главное, что принесли в подарок сотрудники крупнейшей электросетевой компании края – знания правил обращения с электричеством, которые как никогда актуальны именно в этот период.

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