Вниманию автомобилистов! В Барнауле перекроют несколько дорог

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-29T09:39:59+03:00

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В Барнауле перекроют несколько дорог в связи с проведением новогодних праздников в Ленинском и Октябрьском районах. Ограничение будет действовать в субботу, 29 декабря. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути для объезда.

Как сообщают в городской администрации, с 15.00 до 19.00 нельзя будет проехать по ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул.Островского (пл.Мира).

С 17.00 до 18.00 – по четной стороне пр-кта Ленина от ул.Чеглецова до ул.Петра Сухова (ДК «Трансмаш»). Из перекрытия дорог изменится схема движения автобусов:

по маршруту №6: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова – разворот на пересечении ул.Антона Петрова с ул.Ленинградской – ул.Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Антона Петрова – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;

по маршруту №24: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;

по маршруту №29: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – ул.Малахова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Малахова – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;

по маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении движение будет организовано по ул.Северо-Западной – пр-кту Калинина – пр кту Космонавтов, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.

Движение троллейбусного маршрута №1 будет осуществляться от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл.Баварина» – по маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».

Также напоминаем, что остаются закрытыми для транспорта участок пр-кта Социалистического от ул.Молодежной до ул.Мерзликина и подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21).