Ионизирующая радиация Космоса

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-29T08:09:43+03:00

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В космосе ионизирующая радиация создается несколькими источниками: галактическим космическим излучением, излучением солнечных вспышек и излучением радиационного пояса Земли.

Галактическое космическое излучение состоит из протонов, т.е. ядер атомов водорода (85%), a-частиц – ядер атомов гелия (13%) и тяжелых ядер (2%). Это излучение содержит и «сверхтяжелую» компоненту, состоящую из частиц с очень большими атомными номерами, вплоть до урана.

Интенсивность галактического излучения не постоянна: в период максимума солнечной активности она уменьшается, а в период минимума – увеличивается. Вблизи Земли доза галактического космического излучения значительно ниже вследствие защитного эффекта геомагнитного поля и экранирующего действия Земли.

Излучение солнечных вспышек состоит главным образом из протонов с различной энергией и небольшой доли a-частиц. Хотя очень большие солнечные вспышки случаются редко (примерно раз в 4 года), их доза излучения может быть весьма значительной. Во время интенсивной солнечной вспышки космонавт, находящийся в лунном отсеке, может получить на кожу грудной клетки дозу ионизирующего излучения 3,5–8 Дж/кг, на глаза – до 1,8 и на кроветворные органы – 0,03–0,12 Дж/кг.

Сектор радиологического контроля ФГБУ ЦНПВРЛ проводит ежедневные замеры мощности дозы гамма-излучения на территории лаборатории.

Провести обследование территории застройки, жилых помещений и садовых участков на наличие радиации Вы можете, обратившись в федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

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