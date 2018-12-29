Почти 10 млн рублей потратили на санатории для учителей на Алтае

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-29T08:03:12+03:00

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В Алтайском крае в прошлом году на отдых и лечение в санаториях отправили 320 учителей и сотрудников системы образования за счет государства. На эти цели из краевого бюджета было выделено 9,6 млн рублей.

- Путевки предоставляются не чаще одного раза в пять лет при наличии медицинских показаний, работы на постоянной основе в учреждениях образования Алтайского края и непрерывного педагогического стажа не менее десяти лет. Победителям краевых конкурсов текущего года «Учитель года Алтая» и «Воспитатель года Алтая» выдаются путевки при условии профессионального стажа не менее трех лет, - сообщает в краевом минобрнауки.

Оздоровление педагогов проходит в рамках государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы.

Всего с 2012 года лечение прошли более 2 тыс. человек. С 2013 года в их число входят и педагогические работники дошкольных образовательных организаций.