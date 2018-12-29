Сегодня в Барнауле откроется главная городская елка

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-29T06:41:57+03:00

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В Барнауле откроется главная новогодняя елка города в субботу, 29 декабря. Начало программы запланировано на 17.00.

Жителей ждет театрализованное представление «Новогодний переполох», в котором задействованы лучшие творческие коллективы города. В 18 часов площадь озарит праздничный фейерверк. В новогоднюю ночь с часу до трех на площади Сахарова барнаульцев ждет танцевальная программа «Двенадцать месяцев».

- Открытие праздничных площадок в районах города также состоится 29 декабря в 17 часов. В Индустриальном районе елку как обычно установили в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (улица Энтузиастов, 10а). На площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) откроют праздничный городок Ленинского района. Для гостей готовят концертно-театрализованное представление, на площади будет организована торговля предприятий общественного питания, местных товаропроизводителей сувенирной и новогодней продукции, - сообщают городские власти.

В Октябрьском районе праздничная программа состоится на площади по проспекту Ленина, 152, где тоже построили снежный городок и установили елку. В Центральном районе местом празднования станет площадь перед Дворцом культуры «Южный» (улица Чайковского, 21).