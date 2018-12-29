В Троицком районе сотрудники полиции раскрыли угон

СЕГОДНЯ 06:11 2018-12-29T06:11:13+03:00

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Полицейские Троицкого района задержали подозреваемого в угоне вазовской «семерки». Хозяин авто оставил в машине ключи и не запер дверь. «Жигули» стояли на территории фермерского хозяйства – владелец думал, что запирать двери не от кого.

- Угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в Барнауле. По подозрению в совершении угона был задержан 34-летний житель Московской области. В декабре этого года он приехал в Алтайский край и всего несколько дней назад устроился работать охранником, - сообщает краевое управление МВД.

Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.