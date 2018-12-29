Мужчина заплатил мошенникам 50 тысяч рублей за «оформление» кредита

СЕГОДНЯ 06:02 2018-12-29T06:02:39+03:00

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Очередной жертвой мошенников стал 32-летний житель Михайловского района, который в надежде получить кредит перевел мошенникам 50 тыс. рублей.

- Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что мужчине одобрен кредит на сумму 350 тысяч рублей. Для его получения необходимо перечислить денежные средства за страховку, доставку документов из Москвы в Барнаул, а также за работу курьера, который привезет всю сумму на дом. Мужчина поверил и перевел деньги, - рассказали в краевом полицейском главке.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Сотрудники полиции напоминают, все сделки считаются состоявшимися с момента подписания договора. Оплата за оказанную в сопровождении договора помощь, комиссии, страховки осуществляется только после его подписания. Проверьте наличие информации о банке на сайте Центробанка России.