«Нива» вылетела на встречку и столкнулась с «Газелью» на мосту в Бийске

СЕГОДНЯ 05:44 2018-12-29T05:44:11+03:00

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В Бийске на мосту произошло столкновение двух автомобилей в пятницу, 28 декабря. «Нива» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Газелью».

В результате у обоих автомобилей оказалась сильно повреждена передняя часть. У «Нивы» оборвало кронштейны бампера и отлетела задняя дверь. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Аварком Бийск». О пострадавших данных нет.

- Проезд по мосту скоро станет фобией. Как же часто там ДТП происходят. Может, всё-таки помедленнее нужно передвигаться по нему, - пишет в паблике горожанин Сергей Степанов.

- Сегодня заднеприводную машину прямо передо мной закидало, автомобиль ударился сначала мордой об ограждение, потом его откинуло, развернуло, и ударило задней частью. Куда летите, ладно сами, другие страдают, - пишет Аня Азарова.

- Все пишут "нефиг летать", а вы сами попадали в ледяную колею? Тут даже лететь сильно не надо, чтоб тебя замотало по ней, - говорит другой автомобилист Александр Сытенко.