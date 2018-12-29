На Алтае в частном доме взорвался котел отопления

СЕГОДНЯ 04:38 2018-12-29T04:39:01+03:00

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В Камне-на-Оби в частном доме взорвался котел отопления, к счастью, никто не пострадал. Взрывом в помещении, где жил одинокий пожилой мужчина, выбило окна.

Как сообщает газета «Каменские известия», ЧП произошло в переулке Тродовой, 51. Причины взрыва котла отопления пока неизвестны – не исключено, что система была установлена или использовалась с нарушениями.

Пенсионера после взрыва котла доставили в больницу, несмотря на его возражения, для обследования.

- Дом после взрыва пригоден для проживания после восстановления отопительной системы и замены разбитых окон. Открытого источника огня пожарные не зафиксировали, - уточняет издание.

Напомним, в селе Леньки Алтайского края произошел похожий случай. Из-за взрыва котла отопления пострадали двое маленьких детей, один из них до сих пор находится в больнице.