На Алтае в частном доме взорвался котел отопления
В Камне-на-Оби в частном доме взорвался котел отопления, к счастью, никто не пострадал. Взрывом в помещении, где жил одинокий пожилой мужчина, выбило окна.
Как сообщает газета «Каменские известия», ЧП произошло в переулке Тродовой, 51. Причины взрыва котла отопления пока неизвестны – не исключено, что система была установлена или использовалась с нарушениями.
Пенсионера после взрыва котла доставили в больницу, несмотря на его возражения, для обследования.
- Дом после взрыва пригоден для проживания после восстановления отопительной системы и замены разбитых окон. Открытого источника огня пожарные не зафиксировали, - уточняет издание.
Напомним, в селе Леньки Алтайского края произошел похожий случай. Из-за взрыва котла отопления пострадали двое маленьких детей, один из них до сих пор находится в больнице.