2018-12-28T17:04:44+03:00
Происшествия

Барнаул погрузился во тьму

Часть Барнаула вечером в пятницу, 28 декабря, погрузилась во тьму.
Анна СЕМИНА
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Некоторые дома до сих пор стоят без светаНекоторые дома до сих пор стоят без светаФото: Анна СЕМИНА
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ЧП произошло около 20.30 вечера по местному времени. Как рассказывают жители квартала в границах улиц Георгия Исакова-Солнечная поляна-Юрина, в их домах полностью погас свет, а также уличное освещение.

- Будьте внимательны! – предостерегают они.

Причем неполадки с электричеством отмечаются и в других районах. Так на Павловском тракте произошло кратковременное отключение.

- Я как раз сидела работала за компьютером, на долю секунды погас свет. Техника отключилась. Было страшно, вдруг перегорит, - отмечает жительница этого района.

Аналогичное ЧП, судя по комментариям в группе Barnaul22 произошло на улице Юрина. А вот на улице Шукшина свет погас в некоторых домах, также его нет и в районе пересечения Попова и Озерной. Когда электричество дадут вновь – пока не ясно. Аварийная служба не отвечает.

- Я уже минут 15 в аварийную звоню, все время занято, - жалуются барнаульцы.

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