СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-28T16:04:14+03:00

Для него это третья судимость за год

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Колбасного вора осудили в Барнауле. На его криминальном счету несколько килограммов мяса.

Следствие установило, что в конце сентября мужчина зашел в один из супермаркетов и убедившись, что на него никто из сотрудников не смотрит, начал укладывать в свой рюкзак колбасу.

- Он похитил 11 батонов колбасы «Докторская», семь батонов колбасы «Молочная» и 14 упаковок карбоната, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

После этого он спокойно вышел из магазина, минуя кассу. Продукты мужчина продал случайным людям, недалеко от торговой точки. Злоумышленника вычислили по записям с камер наблюдения.

Примечательно, что в январе и июле барнаульца уже приговаривали к условному сроку лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Соответственно на момент очередной кражи он был на испытательном сроке.

- В связи с чем, судом отменено это условно осуждение, - добавляют в ведомстве.

Воришку приговорили к одному году с отбыванием его в колонии-поселении.