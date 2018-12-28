Два многоквартирных дома остались без тепла в трескучие морозы

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-28T13:37:50+03:00

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Коммунальная авария в пятницу, 28 декабря, оставила без тепла жителей двух многоквартирных домов на улице Горно-Алтайской в Барнауле.

Как сообщает сайт «Политсибру» со ссылкой на местных жителей, батареи постепенно начали терять в температуре еще ночью. Между тем, в пресс-центре администрации города отмечают, что это локальная авария – под отключение попали только два дома - №№6 и 8. На аварийно-восстановительных работах задействованы специалисты управляющей компании и СГК.

В Сибирской генерирующей компании уверяют, что подачу тепла должны восстановить ориентировочно к семи часам вечера.

- Сейчас на месте специалисты откачивают воду, после чего приступят к замене повредившейся трубы, - сообщает источник информации.

Стоит отметить, что авария на улице Горно-Алтайской в этом году не первая. 11 ноября без тепла там остались более 50 домов.