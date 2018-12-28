2018-12-28T13:18:28+03:00
Происшествия

Житель Славгорода устроил пальбу по подросткам

К счастью, он ни в кого не попал
Анна СЕМИНА
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Несовершеннолетний житель Славгорода устроил пальбу по другим подросткам, которых случайно встретил в парке.

ЧП произошло в июне. Молодой человек находился в парке. Решив похулиганить, и тем самым привлечь внимание к себе, он несколько раз выстрелил в воздух из газобаллонного пистолета модели «ПМ». В тот момент неподалеку находились еще шестеро незнакомых ему подростков.

- Испугавшись дети убежали из парка на территорию Славгородского педагогического колледжа. Однако хулиган стал их преследовать. Параллельно он несколько раз выстрелил им вслед. К счастью, ни в кого не попал, но попал в стекло припаркованного автомобиля, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Потерпевшими признали тех шестерых подростков. После того, что с ними произошло, они были очень напуганы.

Между тем, на стадии дознания было установлено, что несовершеннолетний хулиган еще может исправиться и без колонии, мол, не такой серьезный проступок он совершил. В итоге, уголовное дело прекратили. Суд передал подростка под надзор специализированного государственного органа.

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