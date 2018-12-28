2018-12-28T12:36:27+03:00
Здоровье

Новую грязелечебницу построили в Белокурихе

К лету ее еще расширят
Анна СЕМИНА
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В санатории Белокурихи построили новую грязелечебницу для постояльцев.

Она разместилась в санатории «Белокуриха». В ней располагается грязехранилище, новое оборудование, две печки для подогрева и смешивания грязи, а также удобная мебель и новая сантехника. Сотрудники уверены, что масштабная реконструкция пошла на пользу. Лечебница теперь еще более комфортна и доступна большему количеству гостей.

- Процедура востребована: 46% отдыхающих проходит через грязелечение. Наш курорт бальнеологический, то есть мы лечим минеральной водой. Чтобы расширить лечебный комплекс и дать гостям санатория больше возможностей для оздоровления, внедрены и методики грязелечения. Сырье мы привозим из озера Горького в Мамонтовском районе Алтайского края, - говорит главврач санатория «Белокуриха» Оксана Корвякова.

Однако, судя по всему, это еще не все работы. К следующему лету здесь планируют расширить площадь грязелечебницы. Благодаря этому можно будет трудоустроить новых сотрудников и привлечь еще большее число клиентов.

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