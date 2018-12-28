Новую грязелечебницу построили в Белокурихе
В санатории Белокурихи построили новую грязелечебницу для постояльцев.
Она разместилась в санатории «Белокуриха». В ней располагается грязехранилище, новое оборудование, две печки для подогрева и смешивания грязи, а также удобная мебель и новая сантехника. Сотрудники уверены, что масштабная реконструкция пошла на пользу. Лечебница теперь еще более комфортна и доступна большему количеству гостей.
- Процедура востребована: 46% отдыхающих проходит через грязелечение. Наш курорт бальнеологический, то есть мы лечим минеральной водой. Чтобы расширить лечебный комплекс и дать гостям санатория больше возможностей для оздоровления, внедрены и методики грязелечения. Сырье мы привозим из озера Горького в Мамонтовском районе Алтайского края, - говорит главврач санатория «Белокуриха» Оксана Корвякова.
Однако, судя по всему, это еще не все работы. К следующему лету здесь планируют расширить площадь грязелечебницы. Благодаря этому можно будет трудоустроить новых сотрудников и привлечь еще большее число клиентов.