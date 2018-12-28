2018-12-28T12:27:44+03:00
Происшествия

Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери, а во время пьянки убил женщину

Труп он выбросил на помойку
Анна СЕМИНА
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Все свои преступления барнаулец совершил в пьяном состоянииВсе свои преступления барнаулец совершил в пьяном состоянииФото: Анна СЕМИНА
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Житель Барнаула на 11 лет отправится в колонию за то, что обезобразил лицо собственной дочери, а позже убил женщину.

Следствие установило, что мужчину осудили на 2,5 года лишения свободы за то, что он ножом обезобразил лицо собственной дочери. Однако еще до вынесения судом приговора, совершил убийство.

Это произошло в августе. Немногим ранее, еще в июне, он обнаружил в зарослях кустарника в переулке Революционном заброшенный металлический киоск, который приспособил для распития алкоголя со своими приятелями, а также периодически устраивал там ночевки. В один из дней он устроил там посиделки со своей знакомой. Между ними произошла ссора и мужчина зарезал ее.

- Другой знакомой он предложил помочь ему вынести труп из киоска, но та ему отказала. Так что пришлось избавляться от тела самостоятельно – он вынес его на улицу и оставил около мусорных баков неподалеку, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

На суде свою вину он признал и раскаялся, однако его положение усугубил тот факт, что все свои преступления он совершил, находясь в пьяном виде. В итоге по совокупности ему назначили 11 лет колонии строгого режима.

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