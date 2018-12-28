На Алтае открылся первый цифровой центр обслуживания потребителей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-28T12:10:43+03:00

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Уникальное оборудование, возможность подачи заявки на технологическое присоединение к электросетям нажатием нескольких клавиш, онлайн консультации, минимизация заполнения документов, взаимодействие через мобильное приложение, полная информационная база мощности – это далеко не все возможности нового центра обслуживания потребителей или клиентов (ЦОК) филиала «Алтайэнерго».

Создавая цифровой ЦОК, в МРСК Сибири преследует цель реализации системы проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивное обслуживание без личного приема. Область применения – все виды деятельности компании: технологическое присоединение, коммерческий учет, дополнительные услуги, обращения граждан, уведомления и прочее.

- Этот современный, высокотехнологичный центр для потребителей услуг, безусловно, будет востребован как у юридических, так и физических лиц, – уверен замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. – Он полностью отвечает требованиям, которые диктует жизнь – максимально возможное внедрение цифровых технологий. Главным ожидаемым результатом проведенных инноваций станет сокращение сроков техприсоединения к электросетям и упрощение самой процедуры. МРСК Сибири и её филиал «Алтайэнерго» – передовики не только в части строительства новых современных объектов электросетевого хозяйства в крае, но и в области взаимодействия с клиентами.

Оценить преимущества нового центра уже в день открытия смогли первые посетители. Среди них представитель одного из крупнейших клиентов компании, фирмы «Мария-Ра»:

- С МРСК Сибири и филиалом «Алтайэнерго» мы взаимодействуем уже много лет. Наши точки подключения расположены на всей территории края. За долгую историю отношений не могу вспомнить ни одного случая, когда бы наши требования не были удовлетворены или услуги были оказаны не в срок. Особо хочу отметить человеческий фактор, а именно доброжелательный, высококвалифицированный персонал компании. Рад, что сегодня стал свидетелем столь значимого события – открытия нового цифрового центра обслуживания клиентов. Это показатель роста и развития компании, движения навстречу своим клиентам, – поделился мнением заместитель главного энергетика компании «Мария-Ра» Евгений Пантелеев.