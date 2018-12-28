2018-12-28T12:07:40+03:00
Звезды

Алтайские артисты выступят на Зимней универсиаде в Красноярске

Они проведут праздник масленицы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Барнаульские артистыБарнаульские артистыФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Артисты из Алтайского края получили приглашение выступить на Зимней универсиаде в Красноярске, в марте следующего года.

Наши артисты примут участие в культурной программе. В частности 10 марта на открытой площадке в университетском городке спортсменов состоится праздник «Сибирская масленица – мировой праздник». Это алтайский проект. Организаторы оценили его по достоинству, и он вошел в число победителей.

- В проекте принимают участие артисты ансамбля песни и танца Алтая, а также часть актерской труппы театра кукол «Сказка». Руководителем программы выступила режиссер Ольга Бабаева (г. Бийск), - рассказывают в пресс-службе Министерства культуры региона.

Помимо наших артистов там выступят творческие коллективы из Москвы, Красноярска, Кемерово и Республики Саха (Якутии).

Что касается XXIX Всемирной зимней универсиады, то она пройдет со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Это будут первые в истории России зимние Студенческие игры.

Читайте также: 25 факелоносцев пробежали эстафету огня универсиады-2019 в Барнауле

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два многоквартирных дома остались без тепла в трескучие морозы
Житель Славгорода устроил пальбу по подросткам
Центральный следственный комитет займется расследованием ДТП, в котором пострадали дети из Алтайского края
Новую грязелечебницу построили в Белокурихе
Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери, а во время пьянки убил женщину
На Алтае открылся первый цифровой центр обслуживания потребителей
Педагоги скандального лицея №101: Происходит травля не учеников, а учителей
10-классника осудили за сбыт наркотиков
В Рубцовске два парня прятали «скорость» около лыжной трассы
Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска
ВТБ провел пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий
Прокуратура начала проверку по ДТП, в котором пострадали дети
Да будет свет: Жителям улиц Сергея Ускова и Балтийской больше не страшно
Младший брат до смерти избил старшего
Металлический трос пробил ребенку голову
Индексировать пенсии пенсионерам-опекунам предложила «Единая Россия»
В Барнауле объявили режим «черного неба»
Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летний юбилей!
Губернатор Виктор Томенко будет отмечать новый год в кругу семьи
Бийчанин собирал информацию с детализацией чужих телефонных разговоров
Автобус с пассажирами в мороз застрял под Бийском
Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников