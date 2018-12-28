Алтайские артисты выступят на Зимней универсиаде в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-28T12:07:40+03:00

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Артисты из Алтайского края получили приглашение выступить на Зимней универсиаде в Красноярске, в марте следующего года.

Наши артисты примут участие в культурной программе. В частности 10 марта на открытой площадке в университетском городке спортсменов состоится праздник «Сибирская масленица – мировой праздник». Это алтайский проект. Организаторы оценили его по достоинству, и он вошел в число победителей.

- В проекте принимают участие артисты ансамбля песни и танца Алтая, а также часть актерской труппы театра кукол «Сказка». Руководителем программы выступила режиссер Ольга Бабаева (г. Бийск), - рассказывают в пресс-службе Министерства культуры региона.

Помимо наших артистов там выступят творческие коллективы из Москвы, Красноярска, Кемерово и Республики Саха (Якутии).

Что касается XXIX Всемирной зимней универсиады, то она пройдет со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Это будут первые в истории России зимние Студенческие игры.

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