Педагоги скандального лицея №101: Происходит травля не учеников, а учителей

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-28T12:01:22+03:00

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Педагоги барнаульского лицея №101, в котором затравили ученика, написали открытое письмо в «МК на Алтае». Учителя настаивают на невиновности и поднимают тему унижения педагогов.

Напомним, в ноябре этого года мать 14-летнего школьника опубликовала в сетях пост о травле ее сына. В обращении педагогов говорится, что после всей этой ситуации они пережили большой стресс:

- Мама «поливала грязью» лицей в сетях, шли угрозы, оскорбления, унижения, и даже передача «Человек и закон» не забыла отразить «вопиющий факт» - «травли» ребенка. Открыли уголовное дело, были проверки всех спецслужб, беседы с одноклассниками «пострадавшего» ученика, допросы классного руководителя, завучей, директора. Тяжба длится второй месяц и, похоже, конца не видно. ПРОТИВОСТОЯТЬ РАЗЪЯРЕННОЙ МАМЕ НЕ МОЖЕТ НИКТО!!!

Между тем, педагоги считают – никакой травли не было. Просто дети играли в снежки, одному он прилетел в глаз. И ребенка возмутил тот факт, что обстреливали его несколько человек, а он оборонялся в одиночку.

В связи со всей этой историей коллектив лицея поднимает глобальную проблему современной школы – травли не учеников, а учителей:

- Жалобы родителей идут потоком, учителей обвиняют в мыслимых и не мыслимых греха! Происходит травля педагогов и уничтожение школы! Весь негатив из дома приносят в школу. Учитель должен нести ответ за все! За то, что не научил, не предупредил, не сдержался или наоборот смолчал, не углядел, не то сказал, не так посмотрел... Учитель выслушивает оскорбления, унижения, не имея при этом права слова. Происходит попросту родительский террор! Примеру таких родителей следуют и дети. Они провоцируют учителей на эмоции, а потом записывать «интересные» моменты и выставляют в Соцсети с публичным обсуждением.

В таких условиях, уверяют педагоги, в школах скоро некому будет работать.

- Мы, правда, знаем, как учить, чему учить детей. Нам не все равно, какими станут наши выпускники. Одна просьба - не мешайте работать! – заканчивается письмо призывом.

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