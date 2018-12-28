2018-12-28T11:29:27+03:00
Общество

Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска

САПОЖКОВА Александра
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Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей ЗаринскаСоюз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей ЗаринскаФото: предоставлено пресс-службой
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В канун Нового года молодежная организация Алтай-Кокса организовала сразу несколько праздничных мероприятий для заринских ребятишек.

При поддержке администрации Алтай-Кокса союз молодежи провел новогодний утренник для детей, оказавшихся перед Новым годом в больнице. В детском отделении установили и нарядили елку. Совместно с юными артистами из центра детского творчества показали сказочное представление, провели игры, вручили детям подарки.

Новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка – посетили на дому детей с ограниченными физическими возможностями, которые воспитываются в 27 заводских семьях. Вместе со сказочными героями малыши водили хоровод, рассказывали стихи и, конечно, получали подарки. Каждый презент подбирали индивидуально, с учетом потребностей особенных ребятишек.

Также индивидуально подобранные подарки получили воспитанники комнаты коррекции центра детского творчества. А спортивный инвентарь этой комнаты увеличился за счет нового многофункционального турника и скамьи для укрепления мышц пресса. Представители заводского союза молодежи вручили руководителю комнаты коррекции здоровья Валентине Панчишных сертификат на приобретение беговой дорожки.

Еще одним пунктом в праздничном списке союза молодежи стал утренник для детей сотрудников санатория «Бодрость».

Добрая традиция дарить детям новогоднюю сказку существует в союзе молодежи уже несколько лет. И с каждым годом копилка добрых дел пополняется.

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