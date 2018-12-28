2018-12-28T11:12:21+03:00
Общество

Да будет свет: Жителям улиц Сергея Ускова и Балтийской больше не страшно

Там провели уличное освещение
Дарья САВЕНКО
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Уличное освещение пришло в новостройки на улицах Сергея Ускова и Балтийской. Также свет появился на Радужной и Трактовой, в поселках Спутник и Авиатор. Живущие там ни раз просили администрацию провести освещение, чтобы в вечернее и ночное время на улице было не страшно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего за год в Барнауле построено свыше 25 км сетей наружного освещения и установлено более 1400 светильников.

Современные светильники появились в скверах Химиков и адмирала Кузнецова, на аллеях Ленинградская и Молодежная, в Нагорном парке. Капитальный ремонт линий затронул более 11 км существующих сетей наружного освещения в центре города, а также на улицах Партизанской, Анатолия, Чкалова и др. Потратили на это свыше 30 млн рублей.

Изменения произошли и в светофорном хозяйстве Барнаула. Установлено четыре регулируемых светофора:

– на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина;

- на пересечении улиц Антона Петрова и Островского;

- рядом с со зданием №44 по улице Георгиева, 44;

- рядом со зданием №212 по улице Юрина.

До конца года запустят еще два на пересечениях улицы Ускова с улицами Власихинская, Балтийская.

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