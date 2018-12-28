Да будет свет: Жителям улиц Сергея Ускова и Балтийской больше не страшно
Уличное освещение пришло в новостройки на улицах Сергея Ускова и Балтийской. Также свет появился на Радужной и Трактовой, в поселках Спутник и Авиатор. Живущие там ни раз просили администрацию провести освещение, чтобы в вечернее и ночное время на улице было не страшно.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего за год в Барнауле построено свыше 25 км сетей наружного освещения и установлено более 1400 светильников.
Современные светильники появились в скверах Химиков и адмирала Кузнецова, на аллеях Ленинградская и Молодежная, в Нагорном парке. Капитальный ремонт линий затронул более 11 км существующих сетей наружного освещения в центре города, а также на улицах Партизанской, Анатолия, Чкалова и др. Потратили на это свыше 30 млн рублей.
Изменения произошли и в светофорном хозяйстве Барнаула. Установлено четыре регулируемых светофора:
– на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина;
- на пересечении улиц Антона Петрова и Островского;
- рядом с со зданием №44 по улице Георгиева, 44;
- рядом со зданием №212 по улице Юрина.
До конца года запустят еще два на пересечениях улицы Ускова с улицами Власихинская, Балтийская.