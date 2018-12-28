Младший брат до смерти избил старшего
Семейный скандал закончился трагедией для жителей села Мышкино Кулундинского района Алтайского края. Младший брат до смерти забил старшего.
Все произошло 1 октября этого года. Родственники и их приятели все вместе выпивали. Уже во время застолья, между братьями вспыхнула ссора на бытовой почве.
-Младший не выдержал и с силой ударил старшего, 31-летнего брата. Потом он еще несколько раз пнул его в область грудной клетки и в голову, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью. Спустя несколько часов мужчина скончался в реанимации районной больницы.
На 27-летнего жителя села следователи завели уголовное дело. Свою вину в произошедшем он полностью признал и раскаялся.
Материалы переданы в суд.