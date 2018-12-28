Младший брат до смерти избил старшего

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-28T11:06:55+03:00

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Семейный скандал закончился трагедией для жителей села Мышкино Кулундинского района Алтайского края. Младший брат до смерти забил старшего.

Все произошло 1 октября этого года. Родственники и их приятели все вместе выпивали. Уже во время застолья, между братьями вспыхнула ссора на бытовой почве.

-Младший не выдержал и с силой ударил старшего, 31-летнего брата. Потом он еще несколько раз пнул его в область грудной клетки и в голову, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью. Спустя несколько часов мужчина скончался в реанимации районной больницы.

На 27-летнего жителя села следователи завели уголовное дело. Свою вину в произошедшем он полностью признал и раскаялся.

Материалы переданы в суд.