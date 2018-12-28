Металлический трос пробил ребенку голову

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-28T10:49:48+03:00

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Десятилетний мальчик получил серьезную травму головы – в него прилетел металлический трос. За нарушение правил безопасности теперь будут судить начальника его отца.

Инцидент произошел минувшим летом, 28 июня, в селе Виноградовка Кулундинского района. Механизатор на тракторе К-700 осуществлял буксировку железобетонной плиты. В какой-то момент трос оборвался и фрагмент, отлетев, пробил заднее стекло кабины. Затем он попал в голову, сидящего на пассажирском сидении 10-летнего сына механизатора.

- Медики диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, что является тяжким вредом для здоровья, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По факту случившегося завели уголовное дело на директора фирмы, который не обеспечил должный уровень безопасности при проведении работ. Как следствие, это привело к травме ребенка.

Дело передано в суд.