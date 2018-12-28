Индексировать пенсии пенсионерам-опекунам предложила «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-28T10:46:54+03:00

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов поднял вопрос индексации пенсии пенсионерам-опекунам 25 декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Депутат обратил внимание на проблему: согласно закону, люди, которые берут детей на воспитание, получают вознаграждение от государства как приемные родители, то есть фактически считаются работающими, даже если они пенсионеры. При этом как работающим индексация их страховой пенсии по старости не производится. По мнению Неверова, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства, которое получают опекуны, невелико. Бывает, это всего три-четыре тысячи.

Неверов обратил внимание главы государства на то, что у неработающих пенсионеров в следующем году размер индексации составит в среднем 1000 рублей. То есть пенсионеры, ставшие приемными родителями, лишаются значительной прибавки к своим доходам. Он попросил Владимира Путина дать поручение правительству проработать этот вопрос. И заверил, что депутаты также готовы подключиться к его решению.

Кроме того, парламентарий обсудил с главой государства проблему доступности качественных отечественных лекарств. Президент дал поручение правительству внимательнее проработать эту проблему.