В Барнауле объявили режим «черного неба»

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-28T10:49:01+03:00

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Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях, которые повышают уровень загрязнения воздуха в Барнауле. Таким образом, в ближайшие дни над краевой столицей будет так называемое «черное небо».

Предприятиям города и владельцам автотранспорта рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности с 15.00 28 декабря до 10.00 30 декабря.

В настоящий момент в Барнауле действительно морозная и безветренная погода. В ночь на субботу, 29 декабря, температура опустится до -28...-30 градусов, а днем поднимется до -17...-19. Осадков также не ожидается, в утренние часы возможна изморозь, ветер восточный, 2-7 м/с. До -23...-25 градусов опустится температура в ночь на воскресенье, 30 декабря, а днем синоптики передают -10...-12 градусов.

Хорошая погода ожидается и в понедельник, 31 декабря, – ночная температура составит -13 градусов, а днем будет только -6 градусов.