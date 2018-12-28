2018-12-28T11:23:28+03:00
Общество

Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летний юбилей!

САПОЖКОВА Александра
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Уральские авиалинииУральские авиалинииФото: предоставлено пресс-службой
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» — базовая компания Урала — за 25 лет стала одним из ведущих авиаперевозчиков России. Сегодня это 47 современных аэробусов, 250 маршрутов, 25 стран и более 60 миллионов перевезенных пассажиров. Три бумеранга на логотипе перевозчика означают, что самолеты всегда возвращаются в аэропорт — они безопасны и оснащены по последнему слову техники.

Дата создания авиакомпании - 28 декабря 1993 года. «Уральские авиалинии» появились в результате разделения Свердловского авиапредприятия на «Аэропорт Кольцово и авиакомпанию. «Уральские авиалинии» сохранили за собой основные службы с личным составом, несколько стоянок и парк воздушных судов, состоявшего из самолетов отечественного производства: 14- Ту-154Б, 4 - Ил-86, 3 - Ан-24, 4 - Ан-26, 5 - Ан-12.

Постепенно авиапарк, состоящий из самолетов советского производства, был заменен на лайнеры европейского концерна Airbus. Теперь в авиапарке только лайнеры семейства Airbus А-320. С увеличением авиапарка увеличилось и количество направлений: теперь «Уральские авиалинии» летают от Испании до Японии.

Для удобства пассажиров в авиакомпании нет «безбагажных» тарифов: минимальный вес багажа – 10 кг, а также есть несколько возможностей сэкономить: участие в программе лояльности «Крылья», билеты по субсидированным тарифам, «Московский абонемент».

Авиакомпания искренне благодарит вас за то, что выбираете «Уральские авиалинии» для своих путешествий! Будем рады видеть вас снова и постараемся сделать все возможное, чтобы ваш перелет прошел максимально комфортно.

Ваши мечты – наши крылья!

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