2018-12-28T10:07:36+03:00
Общество

Губернатор Виктор Томенко будет отмечать новый год в кругу семьи

Такие же планы у большинства барнаульских знаменитостей
Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует отмечать Новый год в кругу семьи и с друзьями.

Об этом сообщил начальник департамента Администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев. А вот после того, как завершатся все торжества, глава региона отправится на свое рабочее место.

- Скорее всего, во время каникул он сделает несколько выездов в районы, - также добавил пресс-секретарь губернатора.

Как ранее рассказывала «Комсомолка», большинство алтайских знаменитостей планируют отмечать Новый год дома, со своими семьями. А вот, к примеру, барнаулец Арсений Бородин намеревается отправиться в немецкий Дортмунд. Там у него запланирован концерт. По словам артиста, все билеты уже раскуплены.

- К сожалению, получилась небольшая накладка: ко мне на Новый год приехала бабушка из Барнаула. Вот уже несколько лет мы отмечаем праздник практически всей семьей. Так что я улечу из России. Концерт был запланирован еще осенью, так что отменить его не получится. После его окончания я вернусь к своей семье и мы устроим новогоднее застолье, - рассказал «Комсомолке» сам Арсений.

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