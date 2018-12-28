2018-12-28T09:23:14+03:00
Происшествия

Бийчанин собирал информацию с детализацией чужих телефонных разговоров

Ему дали условный срок
Анна СЕМИНА
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От действий преступников пострадали пять человекОт действий преступников пострадали пять человекФото: Анна СЕМИНА
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22-летний житель Бийска заработал судимость за то, что собирал информацию о детализации чужих телефонных разговоров.

При этом молодой человек был лишь звеном в преступной схеме. На него вышел 25-летний житель Новосибирской области и предложил поставлять ему информацию о детализации разговоров определенных абонентов. Для него это не составляло никакого труда, так как он работал в салоне сотовой связи и через свою учетную запись мог просмотреть все данные.

Причем что житель Бийска, что его подельник – они были лишь посредниками. Задания им выдавал другой человек. За выполненную работу им причитались выплаты.

- В итоге от их действий пострадали пять человек, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Суд признал молодых людей виновными. Бийчанин получил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Житель НСО - 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении самого главного заказчика, который передавал задания.

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