Бийчанин собирал информацию с детализацией чужих телефонных разговоров
22-летний житель Бийска заработал судимость за то, что собирал информацию о детализации чужих телефонных разговоров.
При этом молодой человек был лишь звеном в преступной схеме. На него вышел 25-летний житель Новосибирской области и предложил поставлять ему информацию о детализации разговоров определенных абонентов. Для него это не составляло никакого труда, так как он работал в салоне сотовой связи и через свою учетную запись мог просмотреть все данные.
Причем что житель Бийска, что его подельник – они были лишь посредниками. Задания им выдавал другой человек. За выполненную работу им причитались выплаты.
- В итоге от их действий пострадали пять человек, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Суд признал молодых людей виновными. Бийчанин получил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Житель НСО - 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении самого главного заказчика, который передавал задания.