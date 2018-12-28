Автобус с пассажирами в мороз застрял под Бийском

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-28T08:38:45+03:00

Приехавший на подмогу другой автобус также сломался

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Автобус, направлявшийся из Новосибирска в Бийск, сломался, не доехав до пункта назначения.

Как сообщает сайт «Бийского рабочего», инцидент произошел 27 декабря. Автобус направлялся из Новосибирска в наукоград. Буквально не доезжая 33 километра до пункта назначения, транспорт остановился. Как объяснил водитель – замерзло топливо. И это не удивительно. На улице стоял 30-градусный мороз.

Пассажиры в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» рассказали, что им пришлось простоять больше часа.

- Сейчас 14.20. Едем с дочкой в попутном автобусе. Половина пассажиров осталась на месте. Автобус, который приехал на помощь, тоже сломался, – рассказывает одна из пассажирок.

Судя по комментариям других участников паблика, за последние несколько дней это не единичный случай. Автобусы чуть ли не системно застревают на трассах именно по причине замерзания топлива.